Diplômés de l'enseignement supérieur

Les diplômés du supérieur sont ceux ayant atteint le plus haut niveau d'enseignement, par groupe d'âge (y compris les cursus conduisant à un titre de chercheur hautement qualifié ou à des professions de haut niveau telles que médecine, et les cursus plus professionnels donnant accès au marché du travail). L'indicateur est exprimé en pourcentage du même groupe d'âge, également ventilé par sex. La mondialisation et le progrès technique ne cessant de modifier les besoins du marché du travail mondial, la demande d'individus possédant des connaissances plus vastes et des compétences plus spécialisées continue d'augmenter.