Les dépenses pharmaceutiques correspondent aux dépenses consacrées aux médicaments sur ordonnance et à l’automédication (produits en vente libre).

Les dépenses pharmaceutiques incluent les marges des grossistes et des détaillants et la taxe sur la valeur ajoutée. Les dépenses concernent, dans la plupart des pays, les dépenses nettes, c’est-à-dire prenant en compte les éventuelles remises accordées par les fabricants, les grossistes ou les pharmacies. Dans certains pays, d’autres biens médicaux non durables y sont aussi inclus. Les produits pharmaceutiques consommés dans les hôpitaux et autres établissements de soins sont exclus.

Cet indicateur est exprimé en pourcentage de l’ensemble des dépenses de santé, en USD par habitant (sur la base des PPA) et en pourcentage du PIB.