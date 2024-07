Brevets relatifs aux technologies de l’environnement

Nombre d’inventions liées à l’environnement rapporté au nombre total des inventions recensées sur le territoire considéré, toutes technologies confondues.

Pour construire les indicateurs du développement technologique, on mesure l’activité d’invention à partir de données sur les brevets concernant un large éventail de domaines technologiques en lien avec l’environnement, notamment les technologies de gestion environnementale, d’adaptation liées à l’eau et d’atténuation du changement climatique. Les chiffres indiqués ici tiennent uniquement compte des inventions à plus forte valeur ajoutée.

Cet indicateur est exprimé en pourcentage.