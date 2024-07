Taux d'emploi à temps partiel

Actifs occupés (salariés ou travailleurs indépendants) travaillant généralement moins de 30 heures par semaine dans le cadre de leur emploi principal. Il s'agit des personnes de 15 ans ou plus qui déclarent avoir effectué un travail rémunéré pendant une heure au moins durant la semaine de référence, ou avoir occupé un emploi dont elles étaient temporairement absentes. Cet indicateur, présenté sous la forme d'un pourcentage global et pour chaque sexe, illustre la proportion de travailleurs à temps partiel parmi les actifs occupés, et est également utilisé pour désigner la fréquence de l'emploi à temps partiel.