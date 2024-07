Autres apports du secteur public (AASP)

Les AASP sont les opérations du secteur public qui ne satisfont pas aux critères d'éligibilité à l'APD. Elles incluent : les dons accordés aux pays en développement à des fins de représentation ou essentiellement commerciales ; les opérations bilatérales du secteur public visant à favoriser le développement, mais dont l'élément de libéralité est ˂ 25 % ; et, les opérations bilatérales du secteur public, quel que soit leur élément de libéralité, qui ont pour but essentiel de favoriser les exportations, dont, par définition, les crédits à l'exportation directement accordés à un pays en développement par un organisme ou une institution publics (« crédits publics directs à l'exportation ») ; les achats nets, par les gouvernements et les institutions monétaires centrales, de titres émis par les banques multilatérales de développement aux conditions du marché ; les subventions (dons) accordées au secteur privé pour lui permettre d'assouplir les conditions des crédits qu'il consent aux pays en développement ; et les aides au financement d'investissements privés. Cet indicateur est mesuré en millions USD constants. L'année de référence est 2018.