Le taux de dépendance des personnes âgées est défini comme le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes d’âge actif, à savoir les personnes âgées de 20 à 64 ans. L’évolution du taux de dépendance des personnes âgées dépend des taux de mortalité et de fécondité et du solde migratoire. L’espérance de vie a progressé de manière continue dans les pays de l’OCDE, tendance dont la plupart des analystes prévoient qu’elle va se maintenir, ce qui implique une hausse du nombre de personnes âgées et, sans doute, du nombre de retraités également. Cet indicateur est mesuré en pourcentage.