Le bilan nutritif fournit des informations sur les pressions exercées sur l’environnement. Un déficit d’éléments nutritifs (valeur négative) révèle une diminution de la fertilité des sols. Un excédent d’éléments nutritifs (données positives) indique un risque de pollution des sols, de l’eau et de l’air. Le bilan nutritif correspond à la différence entre les entrées d'éléments nutritifs dans un système agricole (effluents d'élevage et engrais, principalement) et les sorties (absorption par les cultures et les pâturages). Les apports d'éléments nutritifs sont essentiels pour maintenir ou accroître la productivité des cultures et productions fourragères. Toutefois, s'ils dépassent les besoins immédiats des végétaux, il peut y avoir une déperdition qui risque de limiter l'efficience économique de l'utilisation des minéraux ou de causer des dommages à l'environnement sous la forme d'une pollution de l'eau ou de l'air, notamment du fait d'émissions d'ammoniac ou de gaz à effet de serre. Cet indicateur est calculé pour les deux principaux minéraux, à savoir l'azote et le phosphore. Il est exprimé en tonnes et kilogrammes de minéraux par hectare de terres agricoles.