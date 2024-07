Le personnel infirmier est défini comme l'ensemble des infirmiers « en exercice » qui fournissent directement des services de santé, y compris les infirmiers libéraux. Cependant, dans le cas de certains pays (États-Unis, France, Irlande, Italie, Pays-Bas, Portugal, République slovaque et Turquie), faute de données comparables, les chiffres représentent les infirmiers « en activité » et comprennent donc ceux qui travaillent dans le secteur de la santé en tant qu'administrateurs, enseignants, chercheurs, etc. Pour l'Autriche et la Grèce, les données incluent uniquement les infirmiers travaillant dans les hôpitaux. Les sages-femmes et les aides-soignants (qui ne sont pas considérés comme des infirmiers) ne sont en principe pas pris en compte, quoique certains pays incluent les sages-femmes car elles sont considérées comme des infirmières spécialisées. Cet indicateur est exprimé en nombre d'infirmiers pour 1000 habitants.