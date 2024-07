Ratio dette/excédent des sociétés non financières

Ce ratio mesure la capacité des sociétées non-financières à rembourser leurs dettes et intérêts de la dette avec les profits opérationels générés. La dette est la somme des catégories d’éléments de passif suivantes : numéraire et dépôts, titres de créance, crédits, droits sur les régimes d’assurance, de retraite et de garanties normalisées, et autres comptes à payer. L’excédent brut d’exploitation (EBE) mesure la valeur ajoutée découlant des activités de production après déduction de la rémunération des employés. Le secteur des sociétés non-financières (S11) englobe toutes les entreprises privées et publiques qui produisent des biens et fournissent des services non-financiers à destination des marchés. Si le ratio dette/excédent brut d’exploitation d’une société non-financière est égal à 2.5, par exemple, cela signifie que sa dette est 2.5 fois supérieure à son EBE annuel.