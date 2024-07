Le revenu national net (RNN) est défini comme le revenu national brut moins la dépréciation du capital fixe (habitations, bâtiments, équipement, matériel de transport et infrastructure physique) par usure et obsolescence. Cet indicateur est disponible dans différentes mesures : RNN en dollars américains et en dollars américains par tête, à prix courants et PPA courantes; en indice (RNN nominal par tête de l'OCDE=100) et taux de croissance annuels du RNN à prix constants. Les données sont basées sur le Système de Comptabilité Nationale de 2008 (SCN 2008) pour tous les pays de l’OCDE. Les indicateurs basés sur le RNN nominal sont moins adaptés aux comparaisons temporelles car les variations sont non seulement causées par la croissance réelle mais aussi par les variations de prix et de PPA.