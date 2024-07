Capacité/besoin de financement par secteur

La capacité nette de financement est le montant net qu'une unité ou un secteur a à disposition pour financer, directement ou indirectement, d'autres unités ou d'autres secteurs. La capacité nette de financement peut être calculée comme l'épargne plus les recettes nettes des transferts en capital moins les achats nets d'actifs non financiers (c'est-à-dire le solde du compte de capital). Il peut aussi être mesuré comme la différence entre l'acquisition nette d'actifs financiers et l'engagement net (c'est-à-dire le solde du compte financier). Bien qu'il puisse être dérivé de l'une ou l'autre approche, il est important de noter que, en pratique, parvenir à cette équivalence est l'une des tâches les plus ardues de l'élaboration des comptes nationaux. Une capacité de financement négative est appelée besoin de financement. Cet indicateur est mesuré en pourcentage du produit intérieur brut (PIB). Les données sont basées sur le Système de Comptabilité Nationale de 2008 (SCN 2008).