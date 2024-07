Le tableau de bord de l’action climatique de l’OCDE présente des indicateurs clés pour suivre les progrès vers les objectifs climatiques et fournir un aperçu de l'action climatique des pays. Il s'agit de l'un des quatre volets du Programme international pour l'action sur le climat, mis en place pour aider les pays à poursuivre leurs actions pour progresser vers zéro émission nette de gaz à effet de serre et une économie plus résiliente d'ici 2050.