La répartition de la population nationale est définie par la proportion d'habitants par type de région dans un pays donné. À l'intérieur des pays, la population ne se répartit pas de manière uniforme d'une région à l'autre. Les différences de conditions climatiques et environnementales découragent l'établissement humain dans certaines zones et favorisent la concentration de la population autour de quelques centres urbains. Ce schéma est renforcé par les débouchés économiques plus nombreux et la plus grande disponibilité de services résultant de l'urbanisation elle-même. Cet indicateur est mesuré en pourcentage de la population nationale.