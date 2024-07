La répartition de la surface nationale est définie par la division d'un pays en régions urbaines, intermédiaires et rurales. Le principal problème de l'analyse économique au niveau infranational est l'unité d'analyse, c'est-à-dire la région. Ce mot peut prendre des sens très différents à l'intérieur d'un pays comme d'un pays à l'autre, et s'accompagner d'écarts significatifs de superficie et de population. L'OCDE a établi une typologie régionale qui tient compte des différences géographiques et permet de réaliser des comparaisons pertinentes entre régions d'un même type. Trois catégories ont été définies : les régions essentiellement rurales, les régions intermédiaires et les régions essentiellement urbaines, sur la base du pourcentage de la population vivant dans les collectivités rurales. Cet indicateur est mesuré en pourcentage de la population nationale.