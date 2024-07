Les déchets municipaux sont les déchets collectés et traités par ou pour les communes.

Ils comprennent les déchets des ménages, encombrants inclus, les déchets assimilés produits par les activités commerciales, les bureaux et les entreprises ainsi que les déchets d’entretien des jardins et des espaces verts, les déchets de nettoiement de la voirie, le contenu des poubelles publiques et les déchets de marché s’ils sont traités comme des déchets ménagers.

Sont exclus de cette définition les déchets issus de l’assainissement des eaux usées urbaines, ainsi que les déchets des activités de construction et de démolition.

Cet indicateur est exprimé en kilogrammes par habitant.