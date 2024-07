Productivité multifactorielle

La PMF rend compte de l’efficience globale avec laquelle les facteurs travail et capital sont conjointement utilisés dans le processus de production. Ses variations témoignent de l’incidence qu’ont l’évolution des pratiques de gestion, les changements apportés aux marques commerciales, les restructurations et le développement des connaissances en général, mais aussi des effets de réseau, des retombées des facteurs de production, des coûts d’ajustement, des économies d’échelle, de la concurrence imparfaite et des erreurs de mesure. La hausse de la PMF correspond à un résidu, c’est-à-dire à la part de la croissance du PIB qui n’est pas expliquée par l’évolution des facteurs travail et capital. En résumé, si les facteurs travail et capital ne changent pas entre deux périodes, la moindre variation de la production témoigne d’une fluctuation de la PMF. Cet indicateur prend la forme d’indices et de taux de croissance annuelle.