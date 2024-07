Cet indicateur fournit le nombre d’étudiants obtenant un diplôme de médecin au cours d’une année donnée. Tous les pays de l’OCDE ou presque exercent un contrôle ou un autre du nombre de candidats admis en école de médecine, souvent en limitant le nombre de places de formation disponibles. Le maintien ou l'augmentation du nombre de médecins suppose soit d'investir dans la formation de nouveaux médecins, soit de recruter à l'étranger des médecins déjà formés. Comme il faut une dizaine d’années pour former un médecin, on ne peut répondre à une pénurie présente qu'en recrutant des médecins qualifiés à l'étranger, sauf si des médecins sont sans emploi dans le pays. A contrario, tout excédent de praticiens ou toute baisse soudaine de la demande peut engendrer une situation dans laquelle les jeunes diplômés peinent à trouver des postes vacants dans leur pays. Les titulaires d’un diplôme de médecin correspondent au nombre d’étudiants ayant obtenu, au cours d’une année donnée, un diplôme d’une école de médecine ou d’un établissement assimilé. Les étudiants obtenant un diplôme de dentisterie, de santé publique et d’épidémiologie ne sont pas comptabilisés. Cet indicateur est exprimé pour 100 000 habitants.