La consommation de viande désigne la consommation humaine de viande bovine, porcine, ovine et de volaille.

La viande se distingue des autres produits agricoles par ses coûts de production et ses prix à la production élevés. Sa consommation est fonction du niveau de vie, des modes de consommation alimentaire, de la production animale et des prix à la consommation, ainsi que de l’incertitude macroéconomique et des chocs sur le PIB.

Si elle permet à des milliards de personnes de se nourrir et leur assure des moyens de subsistance, l’industrie mondiale de la viande a aussi des conséquences non négligeables pour l’environnement et la santé.

Cet indicateur, exprimé en milliers de tonnes poids carcasse (poids prêt à cuire pour la volaille) et en kilogrammes de poids au détail par habitant, porte sur la viande bovine, porcine, ovine et de volaille