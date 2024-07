Compétences en mathématiques (PISA)

Dans l'enquête PISA, les compétences en mathématiques expriment l'aptitude des élèves de 15 ans à formuler, employer et interpréter des mathématiques dans de multiples contextes, pour décrire, expliquer et prévoir des phénomènes, en comprenant le rôle que les mathématiques jouent dans le monde. L'indicateur utilisé est le score moyen. Un bon élève en mathématiques comprend le rôle que les mathématiques jouent dans le monde, en vue de se comporter en citoyen constructif, engagé et réfléchi, c'est-à-dire poser des jugements et prendre des décisions en toute connaissance de cause.