Consommation de matières

La consommation intérieure de matières (CIM) désigne la quantité de matières (en poids) utilisées dans une économie,

soit la quantité de matières extraites ou récoltées sur le territoire national augmentée de la quantité des matières et produits importés et diminuée de la quantité des matières et produits exportés. Les données se rapportent aux métaux, aux minéraux non métalliques (minéraux de construction et minéraux industriels), à la biomasse (bois, denrées alimentaires) et aux sources d’énergie fossiles.

Cet indicateur est exprimé en tonnes par habitant.