Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez les femmes : une femme sur neuf sera atteinte d'un cancer d'un sein à un moment de sa vie et une sur trente décédera de cette maladie. La plupart des pays de l’OCDE se sont dotés d’un programme de dépistage du cancer du sein, moyen jugé efficace pour détecter précocement la maladie. Ce dépistage s’effectue à l’aide d’appareils tels que le mammographe. Le présent indicateur est le nombre de mammographes (appareils de radiographie exclusivement dédiés à la réalisation de mammographies). Exprimé en nombre d’appareils pour 1 million d’habitants, il indique le nombre d’appareils au total ainsi que la répartition entre les hôpitaux et cliniques (consultations internes, principalement) d’une part, et les prestataires de soins ambulatoires (consultations externes, principalement) d’autre part.