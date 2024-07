Appareils d’imagerie par résonance magnétique (IRM)

L’imagerie par résonance magnétique (IRM) est une technique d’imagerie qui utilise des champs électromagnétiques induisant un effet de résonance dans les atomes d’hydrogène pour visualiser les organes et structures internes du corps. Un système informatique dédié enregistre et traite l’énergie électromagnétique émise en retour par les atomes d’hydrogène, et produit ainsi des images des structures internes du corps. Les médecins utilisent ces images pour diagnostiquer diverses pathologies. À la différence des scanners et des appareils de radiographie conventionnelle, les appareils IRM n’exposent pas le patient à des rayonnements ionisants. Le présent indicateur, exprimé en nombre d’appareils pour 1 million d’habitants, indique le nombre d’appareils au total ainsi que la répartition entre les hôpitaux et cliniques (consultations internes, principalement) d’une part, et les prestataires de soins ambulatoires (consultations externes, principalement) d’autre part.