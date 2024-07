Les examens d’imagerie par résonance magnétique (IRM), qui permettent d’obtenir des images des organes et structures internes du corps, aident les médecins à diagnostiquer diverses pathologies. L’imagerie par résonance magnétique est une technique d’imagerie qui utilise des champs électromagnétiques pour induire un effet de résonance dans les atomes d’hydrogène du corps. Un système informatique dédié enregistre et traite l’énergie électromagnétique émise en retour par les atomes d’hydrogène, et produit ainsi des images des structures internes du corps. Le présent indicateur, exprimé en nombre d’examens pour 1000 habitants, indique le nombre d’examens au total ainsi que ainsi que la répartition entre les hôpitaux et cliniques d’une part, et les prestataires de soins ambulatoires d’autre part.