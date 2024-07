Le chômage de longue durée recense les personnes au chômage depuis 12 mois ou plus. Le taux de chômage de longue durée illustre la proportion des chômeurs de longue durée dans le total des chômeurs. Le chômage est généralement mesuré à l'aide d'enquêtes nationales sur la population active et couvre les personnes qui déclarent avoir travaillé contre rémunération moins d'une heure au cours de la semaine de référence, être disponibles pour travailler et avoir activement cherché un emploi au cours des quatre semaines précédentes. Le chômage de longue durée génère de fortes tensions psychologiques et matérielles à la fois pour les chômeurs et pour leurs familles. Il est aussi source de préoccupation pour les décideurs, puisqu'un taux de chômage de longue durée élevé est le signe d'un mauvais fonctionnement du marché du travail. Cet indicateur est exprimé en pourcentage des chômeurs.