Durée de séjour à l’hôpital

La durée moyenne de séjour à l’hôpital (DMS) est fréquemment utilisée comme indicateur de l’efficience. Toutes choses égales par ailleurs, un séjour plus court diminue le coût par sortie et déplace les soins aux patients hospitalisés vers le cadre moins onéreux des soins postaigus. La DMS est le nombre moyen de jours que les patients passent à l'hôpital. Elle est généralement calculée en divisant le nombre total de journées passées par tous les patients au cours d’une année par le nombre des admissions ou des sorties. Les soins dispensés en régime ambulatoire ne sont pas pris en compte. L’indicateur est présenté pour tous les soins curatifs et les accouchements sans complications.