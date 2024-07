Le changement de couverture du sol est le remplacement d’espaces naturels et semi-naturels par d’autres types de couverture du sol.

Il peut s’agir de la conversion de surfaces boisées, de prairies, de zones humides, de formations arbustives ou de friches en un autre type de couverture du sol. La perte de végétation naturelle et semi-naturelle est présentée comme une variable indirecte des pressions qui s’exercent sur la biodiversité et les écosystèmes. Les gains de végétation naturelle et semi-naturelle correspondent à une conversion inverse. Le dénominateur utilisé pour calculer l’indicateur est le stock d’espaces naturels et semi-naturels enregistré au début de la période considérée.

L’indicateur est exprimé en pourcentage.