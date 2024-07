La productivité du travail correspond au rapport entre la rémunération totale du travail par heure travaillée et la production par heure travaillée.

La croissance du produit intérieur brut (PIB) par habitant peut se décomposer en croissance de la productivité du travail et en variation de l’utilisation du travail.

La productivité du travail est une dimension clé de la performance économique et un facteur essentiel d’évolution du niveau de vie. Une croissance forte de la productivité du travail peut traduire une utilisation accrue du capital et une diminution de l’emploi des travailleurs à faible productivité, ou des gains d’efficience globaux et une vague d’innovation.

Cet indicateur est exprimé en croissance du PIB par heure travaillée et en variation du nombre d’heures travaillées par personne.