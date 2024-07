Prévisions de la productivité du travail

La productivité du travail correspond au PIB par heure travaillée. Elle rend mieux compte de l’utilisation de la main-d’œuvre que la seule mesure de la production par salarié, le facteur travail étant défini comme le nombre total d'heures travaillées par l'ensemble des personnes occupées. On la calcule en multipliant le nombre moyen d’heures travaillées par la mesure de l’emploi obtenue pour chaque pays considéré. Les prévisions reposent sur l’évaluation du climat économique national et mondial, établie à partir d’un ensemble d’analyses par modèle et des opinions d’experts. Cet indicateur a pour référence 2010=1.