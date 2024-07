La main-d'œuvre, ou population active du moment, comprend toutes les personnes qui remplissent les conditions requises pour être considérées comme pourvues d’un emploi (employés du civil et membres des forces armées) ou comme chômeurs. Les personnes pourvues d’un emploi sont les personnes qui, durant la semaine de référence, ont travaillé une heure au moins pour une rémunération ou un profit ou qui avaient un emploi dont elles étaient temporairement absentes pour cause de maladie, de congé ou de mouvement social. Les forces armées comprennent les effectifs originaires du territoire métropolitain prélevés sur la population active totale et en service actif au cours de la période considérée, soit sur le territoire métropolitain soit en dehors. Par chômeurs, on entend les personnes sans travail qui recherchent activement un emploi et sont disponibles pour travailler. L’indicateur est corrigé des variations saisonnières et exprimé en termes absolus.