Investissement (FBCF)

La formation brute de capital fixe (FBCF), aussi appelée "investissement", se définit comme l’acquisition d’actifs fixes produits (incluant l'achat d'actifs d’occasion) et la production de tels actifs par les producteurs pour leur propre usage, minorées des cessions. Ces actifs servent à produire d'autres biens et services et doivent être utilisables pendant plus d'un an. L’expression « actifs produits » signifie que seuls les actifs issus d’un processus de production sont inclus. Par conséquent, par exemple l'achat de terrains et les ressources naturelles sont exclus. Cet indicateur est disponible dans différentes mesures : FBCF à prix courants et PPA courantes en dollars américains et taux de croissance annuels de la FBCF à prix constants, ainsi que des données trimestrielles en pourcentage de variation de la période précédente et en pourcentage de variation pour la même période de l'année précédente. Les données sont basées sur le Système de Comptabilité Nationale de 2008 (SCN 2008) pour tous les pays de l’OCDE et sont par conséquent comparables entre pays (pour les prix courants, pour une année donnée). L'indicateur de la FBCF à prix courants et PPA courantes est moins adapté aux comparaisons temporelles car les variations sont non seulement causées par la croissance réelle mais aussi par les variations de prix et de PPA.