Prévisions de l’investissement

L’investissement fixe total, également appelé formation brute de capital fixe (FBCF), en termes réels. Il correspond aux dépenses (achats et production pour compte propre) des branches d’activité marchande, des branches non marchandes des administrations publiques et des institutions privées sans but lucratif ayant pour but d’ajouter des biens durables neufs à leur capital fixe, diminuées de leurs ventes, nettes de leurs achats, de biens analogues d’occasion ou de rebuts. Les prévisions sont établies sur la base d’une évaluation de la situation économique dans chaque pays et du climat de l’économie mondiale, en ayant recours à des analyses reposant sur des modèles et à des avis d’experts. Cet indicateur est exprimé en taux de croissance annuels.