L'entretien de l'infrastructure désigne les dépenses consacrées à la préservation du réseau de transport existant. Sont comprises seulement les dépenses d'entretien financées par des administrations publiques. De bonnes infrastructures de transport procurent des avantages économiques et sociaux tant aux économies avancées qu'aux émergentes car elles améliorent l'accès aux marchés et la productivité, permettent une développement économique régional équilibré, créent de l'emploi, facilitent la mobilité de la main-d'œuvre et relient les collectivités entre elles. Cet indicateur rend compte, en euros, des dépenses d'entretien dans les réseaux routier, ferroviaire, transport terrestre total, aéroportuaires et portuaires maritimes.