Les investissements d'infrastructure désignent les dépenses allouées à de nouvelles constructions d'infrastructures de transport ou à l'amélioration du réseau existant. Ils constituent un déterminant essentiel des performances du secteur des transports. L'infrastructure terrestre se compose de routes, chemins de fer, voies navigables, ports maritimes et aéroports, et les données tiennent compte de toutes les sources de financement. De bonnes infrastructures de transport procurent des avantages économiques et sociaux tant aux économies avancées qu'aux émergentes car elles améliorent l'accès aux marchés et la productivité, permettent une développement économique régional équilibré, créent de l'emploi, facilitent la mobilité de la main-d'œuvre et relient les collectivités entre elles. Cet indicateur rend compte de l'investissement total dans l'infrastructure terrestre en pourcentage du PIB et, en euros, des investissements dans les modes routier, ferroviaire, aéroportuaires, voies navigables et portuaires maritimes.