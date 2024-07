La grippe est une maladie infectieuse courante qui touche de nombreuses personnes. La plupart des personnes qui contractent la maladie se rétablissent rapidement mais les personnes âgées et les personnes souffrant d'affections chroniques sont plus exposées au risque de complications, voire de décès. Le taux de vaccination contre la grippe correspond au nombre de personnes de 65 ans et plus auxquelles le vaccin antigrippal annuel a été administré, divisé par le nombre total de personnes de cette catégorie d'âge. Cet indicateur est mesuré en pourcentage de la population de 65 ans et plus à laquelle le vaccin antigrippal annuel a été administré. Les données proviennent de sources administratives ou d’enquêtes, selon le pays.