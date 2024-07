Prévisions de l’inflation

Les prévisions d’inflation sont mesurées par l’indice des prix à la consommation (IPC) ou l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) pour les pays de la zone euro, pour le total de cette zone ainsi que pour le Royaume-Uni. L’inflation mesure l’évolution générale des prix. Elle désigne la variation du coût d’un panier de biens et de services généralement achetés par les ménages. Les projections reposent sur une évaluation du stade auquel se trouve le cycle de l'activité économique dans chaque pays et à l'échelle mondiale, fondée sur une combinaison d’analyses provenant d'un certain nombre de modèles, ainsi que d'avis d'experts. Cet indicateur est exprimé en taux de croissance annuel.