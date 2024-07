Inflation (IPC)

L'inflation mesurée par l'indice des prix à la consommation (IPC) est la variation du coût d'un panier de biens et de services généralement achetés par des groupes spécifiques de ménages. Cet indicateur est mesuré par son taux de croissance annuel et exprimé sous forme d'indice, l’année de référence étant 201. Il se décompose en inflation globale, incluant l’alimentation et l’énergie et en l’inflation sous-jacente, hors énergie et alimentation. L'inflation mesure l'érosion du niveau de vie. Un indice des prix à la consommation est estimé à partir d'une suite de mesures synthétiques des variations relatives, d'une période à l'autre, des prix d'un ensemble fixe de biens et services de consommation constants en quantité et par leurs caractéristiques, acquis, utilisés ou payés par la population de référence. Chaque mesure synthétique est la moyenne pondérée d'un grand nombre d'indices d'agrégats élémentaires. Chaque indice d'agrégat élémentaire est estimé au moyen d'un échantillon de prix pour un ensemble défini de biens et de services obtenus dans une région donnée, ou par les résidents de cette région, auprès d'un ensemble spécifié de points de vente ou auprès d'autres fournisseurs de biens et services de consommation.