La valeur ajoutée liée aux TIC est la différence entre la production brute du secteur des TIC et les consommations intermédiaires. L'agrégat « secteurs de l'information » comprend la division 26 (Fabrication d'ordinateurs, d'articles électroniques et optiques) et la section J (Information et communication) de la CITI Rév. 4, laquelle regroupe les divisions 58-60 (Activités d'édition et de diffusion), 61 (Télécommunications) et 62-63 (Activités de programmation informatique et de services d'information). Les secteurs de l'information comprennent donc les secteurs des TIC (divisions 26, 61 et 62-63, plus le groupe 58.2, Édition de logiciels) à l'exception des activités de commerce et de réparation, ainsi que les activités de support et de contenu (qui font partie des divisions 58-60 et du groupe 63.9). Cet indicateur est exprimé en pourcentage de la valeur ajoutée.