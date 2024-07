Investissement dans les TIC

L'investissement en TIC correspond à l'acquisition de matériel et de logiciels destinés à être utilisés dans la production pendant plus d'un an. Les TIC se composent de trois éléments : matériel informatique (ordinateurs et accessoires), équipement de communication et logiciel. L'élément logiciel se compose de logiciels standards, de logiciels sur mesure et de logiciels développés en interne. Cet indicateur s'exprime en pourcentage de formation brute de capital fixe non résidentielle.