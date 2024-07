Prix du logement

Les prix de l’immobilier incluent les indices de prix des loyers, les indices de prix des logements en termes réels et nominaux, et les ratios du prix des logements sur les loyers et du prix des logements sur les revenus. Dans la plupart des cas, l’indice de prix des logements en termes nominaux couvre à la fois les ventes de logements neufs et anciens, conformément aux recommandations du manuel sur les indices de prix des logements. L’indice de prix des logements en termes réels est le ratio de l’indice de prix des logements en termes nominaux et du déflateur de la consommation provenant des comptes nationaux de chaque pays. Ces deux indices sont corrigés des variations saisonnières. Le ratio du prix des logements sur les revenus est le rapport entre l’indice de prix des logements en termes nominaux et du revenu disponible par tête en termes nominaux. Il peut être considéré comme un indicateur du caractère plus ou moins abordable des logements. Le ratio du prix des logements sur les loyers est le rapport entre l’indice de prix des logements en termes nominaux et l’indice de prix des loyers. Il peut être considéré comme un indicateur de rentabilité de la propriété immobilière. Les ratios du prix des logements sur les revenus et du prix des logements sur les loyers sont des indices avec 2015 pour année de base.