Suroccupation de logements

La taux de surpopulation est une mesure alternative de l'espace d'habitation qui tient compte de la composition du ménage.

L'espace d'habitation est une dimension importante de la qualité du logement. Cet indicateur reprend la définition acceptée par l'Union européenne de la surpopulation, qui prend en compte les différents besoins d'espace de vie en fonction de la composition par âge et par sexe du ménage. Un ménage est considéré comme vivant dans des conditions de surpeuplement si moins d'une pièce est disponible dans chaque ménage: pour chaque couple du ménage; pour chaque personne seule âgée de 18 ans ou plus; pour chaque couple de personnes du même sexe entre 12 et 17 ans; pour chaque personne seule entre 12 et 17 ans non comprise dans la catégorie précédente; et pour chaque paire d'enfants de moins de 12 ans.Les pièces font référence aux chambres, aux salons et aux salles à manger et, dans les pays non européens, aux cuisines.

Cet indicateur est calculé sur la base d'enquêtes auprès des ménages et mesuré en pourcentage de toutes les réponses à l'enquête.