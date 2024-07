Les dépenses des ménages sont les dépenses de consommation finale effectuées par les ménages résidents pour satisfaire leurs besoins quotidiens : nourriture, vêtements, logement (loyers), énergie, transport, biens durables (voitures notamment), santé, loisirs et services divers. Elles représentent généralement environ 60 % du PIB et constituent donc une variable essentielle pour l'analyse économique de la demande. Les dépenses des ménages lorsqu'elles incluent les transferts sociaux (connue comme la consommation individuelle effective en comptabilité nationale), représentent la consommation réelle qui est égale aux dépenses de consommation des ménages augmentées des dépenses effectuées par les administrations publiques et les ISBLSM au profit aux ménages, comme les dépenses de santé et d’éducation. La catégorie des dépenses appelée « Logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles », une parmi les douze catégories presentées, se compose des postes suivants: les loyers effectifs (pour les locataires), les loyers fictifs (pour les propriétaires occupant leur résidence principale), l’entretien et la réparation des logements, ainsi que les coûts liés à l’alimentation en eau, électricité, et gaz. L'indicateur des dépenses totales des ménages est mesuré en millions USD (à prix et à PPA courants de la consommation), en % du PIB, et en taux de croissance annuel. Les dépenses des ménages, incluant les transferts sociaux est présentée en % du PIB. Enfin, les dépenses des ménages dans la catégorie "logements" est présentée en pourcentage du revenu disponible des ménages.