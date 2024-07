L'épargne nette des ménages désigne le revenu net disponible des ménages, ajusté de la variation de leurs droits à pension et diminué de leurs dépenses de consommation (les ménages couvrent également les institutions sans but lucratif au service des ménages). L'élément d'ajustement de la variation des droits à pension correspond à l'épargne (obligatoire) des ménages, accumulée dans le cadre des régimes de pension liés à l'emploi. L'épargne des ménages est la principale source intérieure de financement des dépenses en capital, moteur essentiel de la croissance économique à long terme. Le taux d'épargne net des ménages correspond au montant total de l'épargne nette en pourcentage du revenu disponible net des ménages. Il donne la part du revenu qui est épargnée par les ménages et qui accroit leur richesse nette. Les données sont basées sur le Système de Comptabilité Nationale de 2008 (SCN 2008) pour tous les pays de l’OCDE et par conséquent les données sont comparables entre pays.