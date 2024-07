Prévisions des taux d’épargne des ménages

Le taux d’épargne des ménages est défini comme la part du revenu net disponible des ménages affectée à l’épargne. L’épargne des ménages dans le Système de comptabilité nationale (SCN)/le Système européen des comptes (SEC) est définie comme le revenu net disponible des ménages, minoré de la consommation et augmenté de la variation de leurs droits nets sur les fonds de pension. Dans la plupart des cas, le secteur des ménages correspond au secteur des ménages (S14 dans la terminologie du Système de comptabilité nationale) auquel s’ajoutent les institutions sant but lucratif au services des ménages (secteur S15). Le revenu disponible des ménages est principalement constitué des revenus tirés d’un emploi ou de l’exploitation d’une entreprise non constituée en société, auxquels s’ajoutent les intérêts, dividendes et prestations sociales perçus nets des versements effectués au titre des impôts, intérêts et cotisations sociales acquittés. Les dépenses de consommation des ménages comprennent principalement leurs achats de biens et services de consommation. La plupart des pays de l’OCDE utilisent les systèmes de comptabilité SCN 2008/SEC 2010. Les prévisions reposent sur une évaluation du stade auquel se trouve le cycle de l'activité économique dans chaque pays et à l'échelle mondiale, fondée sur une combinaison d’analyses provenant d'un certain nombre de modèles, ainsi que d'avis d'experts. On mesure cet indicateur en pourcentage du revenu disponible des ménages.