La richesse nette des ménages et des institutions sans but lucratif au service des ménages est la valeur totale de leurs actifs (financiers et non-financiers), diminuée de la valeur totale de leurs engagements en cours (dettes). Veuillez noter que l’indicateur présenté ici ne prend en compte que la valeur des logements au titre des actifs non-financiers. Voici les actifs financiers et passifs inclus dans cette richesse nette des ménages : numéraire et dépôts, titres de créance, crédits, actions et parts de fonds d’investissement, droits sur les régimes d’assurance, de retraite et de garanties normalisées, produits financiers dérivés, options sur titres des salariés, et autres comptes à payer/à recevoir. La richesse nette totale des ménages est calculée en pourcentage de leur revenu net disponible.