Opérations financières des ménages

Les opérations financières nettes des ménages est le solde du compte financier des ménages (y compris les institutions sans but lucratif au service des ménages). Il correspond à la différence, pour une période donnée, entre l’acquisition d’actifs financiers (dépôts, obligations, actions et parts de fonds d'investissement...) et l’accroissement net des passifs (en particuliers crédits hypotécaires au logement et crédits à la consommation). Cet indicateur est calculé en pourcentage du revenu net disponible des ménages.