Les actifs financiers, comme les dépôts, les obligations, les actions ou les parts de fonds d'investissement représentent une part importante de la richesse totale des ménages et, sont une source de revenus substantielle, soit par la vente de ces actifs financiers, soit grâce à l'accumulation de revenus de la propriéte (intérêts et dividendes). Les droits à retraite sont inclus seulement s'il s'agit de régimes entièrement financés et liés à l'emploi, ce qui peut affecter considérablement la comparabilité entre les pays. Des dévelopements à cout terme peuvent générer des niveaux de risques plus ou moins importants (selon le type d'actifs au portefeuille), et conduire à une variation positive ou négative de la richesse financière des ménages. La valeur des actions par exemple peut avoir une plus grande volatilité au fil des ans. Cet indicateur présente le total des actifs financiers des ménages par habitant, expimé en dollars US et à PPA (pour PIB) courants.