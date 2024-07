Le revenu disponible est le plus proche du concept de revenu tel qu'il est généralement compris en économie. Le revenu disponible des ménages est le revenu dont disposent les ménages, tels que les salaires et traitements, les revenus des travailleurs indépendants et des entreprises non constituées en société, les revenus des pensions et autres prestations sociales, et les revenus des investissements financiers (moins tout paiement d'impôts, de cotisations d'assurance sociale et d'intérêts sur les Passifs). « Brut » signifie que les coûts d'amortissement ne sont pas soustraits. Pour le revenu disponible brut des ménages par habitant, les taux de croissance (pourcentage de variation par rapport à la période précédente) sont présentés ; ce sont des taux de croissance « réels » ajustés pour éliminer les effets des changements de prix. Des informations sont également présentées pour le revenu disponible brut des ménages, y compris les transferts sociaux en nature, tels que la santé ou l'éducation fournis gratuitement ou à des prix réduits par les gouvernements et les organisations à but non lucratif. Cet indicateur est en dollars US par habitant aux prix et PPA courants. Dans le Système de comptabilité nationale, le revenu disponible des ménages, y compris les transferts sociaux en nature, est appelé « revenu disponible ajusté des ménages ». Tous les pays de l'OCDE compilent leurs données selon le Système de comptabilité nationale 2008 (SCN 2008).