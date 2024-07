La dette des ménages désigne tous les engagements des ménages et des institutions sans but lucratif au service des ménages nécessitant un ou plusieurs paiements d'intérêts ou de principal par un ménage à son créancier à une ou plusieurs dates dans le futur. La dette est donc calculée comme la somme des catégories d'engagements suivantes : Crédits (principalement des crédits hypotécaires au logement et crédits à la consommation) et autres comptes à payer. Cet indicateur est mesuré en pourcentage du revenu disponible net des ménages (RDN).