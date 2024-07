Les dépenses de santé sont définies comme les dépenses de consommation finale de biens et services de santé. Elles comprennent les dépenses d'origine publique et privée (y compris celles des ménages) consacrées aux soins curatifs, de réadaptation et de longue durée, ainsi qu'aux biens médicaux tels que les produits pharmaceutiques. Elles incluent aussi les dépenses afférentes aux programmes de santé publique et de prévention, et à l'administration. Cet indicateur est présenté sous la forme d'un chiffre global et par source de financement (Public/obligatoire, Facultatif et A la charge des patients), et est exprimé en pourcentage du PIB, en pourcentage de l’ensemble des dépenses de santé et en USD par habitant (PPA).