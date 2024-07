Le revenu national brut (RNB) correspond à la valeur agrégée des soldes bruts des revenus primaires de l’ensemble des secteurs.

Il est égal au produit intérieur brut plus les revenus nets reçus de l’étranger pour la rémunération des salariés, la propriété et les impôts nets (moins les subventions) sur la production.

Les rémunérations provenant de l’étranger sont perçues par des personnes qui vivent principalement sur le territoire économique mais qui travaillent à l’étranger (un phénomène relativement courant dans les régions frontalières), ou par des personnes qui vivent et travaillent à l’étranger pour de courtes périodes (à l’instar des travailleurs saisonniers) mais dont le centre d’intérêt économique reste dans le pays d’origine. Les revenus de la propriété en provenance ou à destination de l’étranger comprennent les intérêts, les dividendes et tout ou partie des bénéfices non distribués des entreprises étrangères appartenant entièrement ou en partie à des entreprises résidentes (et vice versa).

Cet indicateur se prête moins aux comparaisons dans le temps, dans la mesure où les variations sont causées non seulement par la croissance réelle, mais aussi par les variations de prix et de PPA.

Cet indicateur est exprimé en dollars américains et en dollars américains par habitant, à prix courants (convertis dans les deux cas sur la base des PPA).